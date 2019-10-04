Сирия, 4 октября. Террористы ИГ1 понесли потери при попытке атаковать позиции САА на востоке Хомса. Израильский самолет был замечен в районе Голанских высот. Анкара и Вашингтон приступили к третьему этапу совместного патрулирования на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции исламистов в южной части Идлиба; продолжают укреплять свои позиции на линии разграничения сил с курдами вблизи Дейр-эз-Зора.

Курды: подозреваются в минировании автомобиля в деревне Аз-Зиядия северо-восточнее Алеппо; лишились одного из бойцов в Ракке.

«Исламское государство»1: понесло потери, попытавшись атаковать САА на востоке Хомса.

ВВС Турции: осуществили боевые вылеты вблизи города Тель-Абьяд на севере Ракки.

Международная коалиция: приступила к третьему этапу совместного с Турцией патрулирования «зоны безопасности» на севере САР.

ВВС Израиля: были замечены над оккупированными Голанскими высотами.

Провинция Алеппо

Прогремел взрыв в зоне контроля исламистов вооруженной оппозиции. По данным новостного портала Masar Press Agency, детонировало СВУ, установленное в автомобиле в деревне Аз-Зиядия, расположенной северо-западнее города Аль-Баб вблизи сирийско-турецкой границы. Никакой информации о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Активисты вооруженной оппозиции уверены, что к организации взрыва имеют отношение члены курдских подпольных групп, действующих в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Хомс

Агентство новостей ТАСС опубликовало подробности о столкновениях между правительственными войсками и боевиками «Исламского государства», развернувшихся накануне в Восточном Хомсе. Стало известно, что атака террористов была отбита. Кроме того, в ходе вооруженного противостояния джихадисты понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Отмечается, что поддержку подразделениям Сирийской арабской армии (САА) и их союзникам с воздуха оказывали ВВС Сирии, которые атаковали укрытия террористической группировки, выявленные в пустыне Бадия Аш-Шам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Arabiya сообщает о том, что правительственные войска продолжают укреплять свои позиции в Дейр-эз-Зоре на линии соприкосновения сил с курдами. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) разместили снайперов на крышах зданий в населенных пунктах Сальхия, Хатла и Аль-Хуссейния. Напомним, накануне также поступали данные о передислокации к административному центру провинции порядка 500 сирийских солдат. Как известно, первые сообщения о нарастании напряженности в отношениях между САА и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) появились еще в конце прошлого месяца.

Провинция Идлиб

Вновь поступают данные о вооруженных стычках на юге Идлиба. Как передает Twitter-канал (halabtodaytv), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям исламистов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, на окраинах населенных пунктов Маар-Хатат, Кафр Увейд, Баарбу, Кафр-Увейд и Кансфра. Информация о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока уточняется.

Провинция Ракка

Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), турецкие и американские войска приступили к третьему этапу совместного патрулирования территорий на севере САР. Минобороны Турции сообщило, что мониторинг обстановки в так называемой «безопасной зоне» осуществлялся на транспортных средствах, а также при помощи беспилотных летательных аппаратов. В то же время, по информации Twitter-канала (khalediskef), над городом Тель-Абьяд были замечены турецкие военные самолеты. Напомним, по условиям соглашения, которое было достигнуто между Анкарой и Вашингтоном, радикальные бандгруппы курдов должны покинуть буферную зону на границе с Турцией.

Между тем в Тель-Абьяде состоялась церемония похорон одного из бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) по имени Ахмад Шейхо, который, как утверждается, погиб в результате нападения на «спящую ячейку» ИГИЛ1. Об этом сообщает источник в Twitter (vvanwilgenburg).

Провинция Эль-Кунейтра

Поступают сообщения о том, что сегодня ночью над оккупированными Израилем Голанскими высотами был замечен израильский самолет. Карту полета боинга 707 3L6C, который, как правило, используется в системе радиоэлектронной разведки, опубликовал Twitter-канал (samastrategy). Напомним, до июля прошлого года здесь базировались джихадисты вооруженной оппозиции, тем не менее после завершения операции «Базальт» и передислокации в приграничный район российских военных полицейских здесь продолжает налаживаться мирная жизнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.