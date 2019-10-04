Киев, 4 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для защиты своих интересов по ряду уголовных дел, в том числе о провокации украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

В партии Порошенко отметили, что решение нанять адвоката из России было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований Украины обратиться в Москву по делу о провокации ВМСУ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

«В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно», — заявили в партии Порошенко.

В «Европейской солидарности» отметили, что у Новикова есть разрешение на работу адвокатом на Украине. В настоящий момент Порошенко является свидетелем по 12 уголовным делам. Порошенко подозревается в превышении полномочий, отмывании средств и госизмене. В последнем случае речь идет о приказе отправить в российские воды три военных корабля и использовании их задержания как повод для введения военного положения.

Эксперты полагают, что Порошенко надеялся таким образом сорвать президентские выборы, на которых он имел слабые шансы на переизбрание, однако западные партнеры Украины воспротивились, и ему пришлось отменить военное положение через месяц.