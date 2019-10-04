Российскую журналистку задержали в Иране

Тегеран, 4 октября. Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Иране. Как сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко, посольство РФ в курсе задержания и выясняет детали ситуации.

«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — сказал Андрей Ганенко в комментарии «Интерфаксу».

Ранее журналист Борис Войцеховский на своей странице в Facebook сообщил, что Юзик была задержана в Тегеране, и ее поместили в камеру. По его словам, суд над журналисткой состоится в субботу, и россиянке может грозить до 10 лет тюрьмы.

«Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это — лет 10, минимум», — написал Войцеховский.

По его словам, по прилету в аэропорт Тегерана у Юзик забрали паспорт, а накануне, «выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы».