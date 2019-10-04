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Борис Джонсон приглашен на празднование 75-летия Победы в 2020 году

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Борис Джонсон приглашен на празднование 75-летия Победы в 2020 году

Москва, 4 октября. Глава правительства Британии Борис Джонсон получил приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы 9 мая будущего года в российской столице, о решении сообщат позднее. Об этом рассказал журналистам в пятницу британский посол в Москве Лори Бристоу.

По словам дипломата, британский премьер получил приглашение на памятные мероприятия, приуроченные к окончанию Великой Отечественной войны.

«Естественно, достижения союзников военного времени очень важны для Соединенного Королевства, жертвы, принесенные этим поколением, очень важны для нас», — передает ТАСС слова Бристоу.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ждет руководство Израиля на парад Победы в столице РФ в 2020 году.

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Источник: ТАСС
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