Британский посол подчеркнул важность сохранения экономических связей с Россией

Москва, 4 октября. России и Великобритании необходимо сохранять торговые связи, несмотря на непростые отношения этих государств. Об этом заявил британский посол в Москве Лори Бристоу на полях инвестиционного форума Российско-Британской торговой палаты RussiaTalk-2019.

На мероприятии посол, который покидает пост в конце 2019 года, подвел итоги своей работы. Он отметил, что минувший год был непростым с точки зрения российско-британских отношений. По словам Бристоу, потребуется время, чтобы изменить данную ситуацию. При этом посол подчеркнул, что сохранение экономических связей с Россией остается важной частью работы дипмиссии.

«Мы не должны упускать то, что было сделано. Экономические связи [между нашими странами] действительно очень важны», — заявил Бристоу.

Посол напомнил, что Россия входит в топ-25 торговых партнеров Великобритании. По его словам, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил 19 миллиардов долларов.

«Поддержка торговых и инвестиционных связей — важная часть моей работы и работы моего посольства», — констатировал Бристоу.

Напомним, Лори Бристоу был назначен послом Великобритании в РФ в ноябре 2015 года. Его преемницей на этом посту станет Дебора Броннерт.

Ранее Бристоу рассказал, почему ему жаль покидать Россию. Британский посол сообщил, что планирует оставаться на связи с коллегами и друзьями, которых он приобрел в нашей стране.