Житель Сирии рассказал ФАН об издевательствах в плену боевиков ССА в Даръа

При проведении гуманитарной акции в поселении Мариях на юге сирийской провинции Эль-Кунейтра 29 сентября этого года была оказана медицинская помощь молодому человеку, который рассказал российским военным врачам, что он находился в плену у боевиков Сирийской свободной армии (ССА). Подробнее о его судьбе – в материале специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Мужчина поделился, что был подвергнут избиениям и издевательствам в заключении у джихадистов и продемонстрировал следы нанесенных ему увечий.

«Я был заложником у террористов, меня били по почкам, поэтому они у меня сейчас очень сильно болят, правую отбили совсем. Также у меня осколочное ранения плеча», – рассказал он.

Собеседник нашего репортера был похищен радикалами в составе группы людей, с ним были его друзья, однако он единственный среди них, кому удалось выжить.

«Меня схватили с двумя моими друзьями. Их было очень много, и они завязали мне глаза сразу. Забрали все деньги. Я два дня подряд сидел с завязанными глазами и руками. Моих друзей убили, а я работал все это время. Я был рабом. Все это время надо мной издевались и продолжали бить очень сильно. Меня заставляли работать. Копать землю. Рыть подземные ходы», – сообщил молодой человек.

Он уточнил, что это произошло в первой половине 2018 года неподалеку от его родного города. Тогда обширные районы на юго-западе Сирии еще находились в оккупации целого ряда исламистских формирований.

«Это случилось в населенном пункте Тафас в провинции Даръа. Там меня и забрали в плен. Там хозяйничали боевики из группировки Сирийская свободная армия», – поделился мужчина.

По его словам, ему удалось выбраться после уплаты выкупа. Именно для этого, а также для отправки на принудительные работы по рытью подземных переходов он, как ему кажется, и был захвачен в плен.

«Но я не хотел на них работать – поэтому они меня били и издевались, но согласились взять деньги у моего отца и отпустили меня. Меня отпустили после того, как им заплатили деньги. Мой отец заплатил им. 500 тысяч сирийских лир», – рассказал собеседник ФАН.

Напомним, весь территориальный анклав боевиков-исламистов на юго-западе САР был освобожден в ходе совместной кампании Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ летом 2018 года. 29 сентября сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели гуманитарную акцию в местном поселении Мариях, раздав жителям продукты питания и школьные наборы.