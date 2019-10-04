Бомбы времен Великой Отечественной обнаружили рядом с Крымским мостом

Симферополь, 4 октября. Спасатели обнаружили и обезвредили ряд взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Крыму. Об этом говорится в сообщении главного управления России по Республике Крым.

В ведомстве рассказали, что спасатели обнаружили 11 взрывоопасных предметов. Авиационные осколочные бомбы и гранату нашли вблизи Крымского моста: в воде, в 20 метрах от опоры. Немецкую противопехотную авиабомбу нашли в районе мемориального комплекса «Аджимушкай», а на территории Комсомольского парка и в районе «Дворца пионеров» в Керчи были обнаружены по одной осколочной авиабомбе весом 10 килограмм. Кроме того, недалеко от села Бондаренково спасатели нашли еще три осколочные авиабомбы. Там же, в Ленинском районе вблизи озера Тобенчик, пиротехники идентифицировали обнаруженный взрывоопасный предмет как фугасную авиационную бомбу весом 50 кг.

«Во всех случаях, весь найденный взрывоопасный груз доставлен на специализированный полигон, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожен», — говорится в сообщении крымского управления МЧС.

Всего в операции было задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники.

В августе стало известно, что крымские спасатели обезвредили авиабомбу и 1,7 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили в крепости Керчи.