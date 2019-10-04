Трамп назвал CNN позором для США и предложил создать правдивые СМИ

Вашингтон, 4 октября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN позорит страну, и предложил создать новые правдивые СМИ, которые сообщали бы верную, по его мнению, информацию о США. Заявление Трампа появилось на официальном сайте Белого дома.

Трамп обратил внимание, что вещание CNN за пределами Штатов гораздо шире, чем в самих Штатах, и к нему неоднократно обращались лидеры других государств с вопросом, почему телеканал транслирует новости в таком негативном ключе. Из-за этого у них сложилось отчетливое впечатление, что журналисты CNN не любят свою страну.

«Это просто позор. Нам необходимо взять несколько действительно талантливых людей и представить за рубежом настоящие голоса, а не фальшивые», — заявил он.

Интересно, что очередной гневный выпад в сторону CNN Трамп сделал после того, как руководители канала отказались транслировать 30-секундный ролик предвыборного штаба американского лидера. В этой записи утверждалось, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в 2016 году потребовал от киевских властей уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность холдинга Burisma. Сын экс-вице-президента США Хантер Байден входил в состав руководства этой компании.

Еще один фрагмент ролика был посвящен неким «прислужникам Байдена в СМИ, которые ему повинуются». Информация об этом сопровождалась демонстрацией троих журналистов CNN и сотрудницы канала MSNBC.

По данным The New York Post, руководители CNN сказали, что эта запись содержит ложные утверждения и не соответствует стандартам редакции из-за пренебрежительного отношения к сотрудникам канала. В ответ директор по коммуникациям штаба Трампа Тим Мерто обвинил CNN в том, что канал «только и занимается тем, что защищает Байдена», поэтому нет ничего странного в том, что экс-вице-президента защитили и от «правдивого ролика».

Стоит отметить, что в то время как Трамп заявляет о том, что CNN позорят Штаты, официальный спикер МИД РФ Мария Захарова выразила другое мнение, пишет Infox.ru. По словам дипломата, после того, как она ознакомилась со стенограммой телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 сентября, у нее возникло стойкое ощущение, что «демократы выставили свою страну на всемирное посмешище». Согласно расшифровке, опубликованной на сайте Белого дома, в ходе разговора с Зеленским Трамп отметил, что «было бы здорово», если бы президент Украины изучил «дело Байдена». В ответ Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по этой теме.

Публикация стенограммы вызвала настоящий скандал. И хотя американский Минюст после изучения записи не нашел в ней ничего криминального и противоправного со стороны Трампа, а Зеленский успел сообщил, что никто на него не давил, конгресс США инициировал процедуру импичмента против лидера США. Теперь его обвинили в том, что он пытается незаконно «копать» под сына своего главного противника на выборах Джо Байдена. Хантер Байден, в свою очередь, подозревается в незаконном выводе средств Burisma Holdings. Сам Трамп теперь обвиняет демократов в том, что они занимаются «охотой на ведьм», потому что боятся проигрыша на выборах в 2020 году.

Однако самое удивительное, что после объявления процедуры импичмента сборы на предвыборную кампанию Трампа резко возросли, так же как и интерес к персоне политика, от которого американцы уже успели подустать, отмечает «Федерал Пресс».

Парадоксальную ситуацию прокомментировал политолог Юрий Мойша. По его мнению, Демократическая партия, вынудив Трампа опубликовать расшифровку разговора, пошла на нелепый и практически самоубийственный шаг.

Он не исключил, что вся эта кампания могла быть прежде всего направлена именно против Джо Байдена.