Сибирский знахарь предложил спасти тяжелобольную Заворотнюк

Красноярск, 4 октября. Местный житель Александр Халбашкин, называющий себя целителем, предложил свою помощь в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.

Красноярский знахарь заявил, что безвозмездно готов помочь звезде сериала «Моя прекрасная няня», однако поставил одно условие. Для избавления от рака тяжелобольная актриса должна отправиться к нему на лечение в Сибирь.

«Она прилетает или приезжает поездом ко мне. Срок лечения не больше одного месяца, снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице», — сообщает Сиб.фм слова красноярца.

Халбашкин уверен, что сможет вылечить больную раком Заворотнюк. Мужчина утверждает, что у него уже есть положительный опыт – по словам сибиряка, он уже поставил на ноги двух онкобольных. Предположительно, в лечении актрисы Халбашкин будет руководствоваться методами альтернативной медицины.

Красноярский знахарь подчеркнул, что ему не нужна слава и реклама. Александр Халбашкин считает себя простым писателем, и вопрос излечения Заворотнюк называет «серьезным для всего человечества».

Халбашкин утверждает, что предлагал свою помощь в лечении и Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года. Однако менеджер певицы не стал общаться с красноярским целителем.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с концертным директором актрисы Станиславом Христовым, который рассказал о возможном интервью с Заворотнюк и ее состоянии здоровья.