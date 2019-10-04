Названа дата следующей встречи по газовому вопросу между Россией, Украиной и ЕК

Брюссель, 4 октября. Вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович назвал дату следующей встречи по газовому вопросу между Россией, Украиной и ЕК.
«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — написал он в микроблоге Twitter.
Glad to host the next round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month ???? https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB— Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) 4 октября 2019 г.
Напомним, предыдущие трехсторонние консультации по газу прошли в Брюсселе в конце сентября. Центральной темой встречи стал вопрос сохранения транзита через Украину. Российская сторона предложила временно продлить соглашение, однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, а, значит, текущий контракт придется продлить.
Срок действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.
Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.
Выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» 2 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о готовности продлить контракт с Украиной на транзит газа на год, если стороны не заключат новое соглашение. Глава государства уточнил, что Москва может подписать договор с Киевом на основе европейского законодательства.