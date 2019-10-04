Названа дата следующей встречи по газовому вопросу между Россией, Украиной и ЕК

Брюссель, 4 октября. Вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович назвал дату следующей встречи по газовому вопросу между Россией, Украиной и ЕК.

«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — написал он в микроблоге Twitter.

Напомним, предыдущие трехсторонние консультации по газу прошли в Брюсселе в конце сентября. Центральной темой встречи стал вопрос сохранения транзита через Украину. Российская сторона предложила временно продлить соглашение, однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, а, значит, текущий контракт придется продлить.

Срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

Выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» 2 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о готовности продлить контракт с Украиной на транзит газа на год, если стороны не заключат новое соглашение. Глава государства уточнил, что Москва может подписать договор с Киевом на основе европейского законодательства.