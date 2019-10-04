Лига разочарований. Что не так с российскими клубами в Лиге Европы

Российские клубы в четверг, 3 октября, провели матчи второго тура группового этапа Лиги Европы, в которых и ЦСКА, и «Краснодар» своим соперникам проиграли. Обе команды по итогам двух встреч не набрали ни одного очка. А если прибавить к этому вылет «Спартака» и тульского «Арсенала» на стадиях квалификации, ситуация выглядит едва ли не катастрофичной. О причинах — в материале обозревателя Федерального агентства новостей.

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» и «Лудогорцу», а «Краснодар» уступил «Хетафе» и «Базелю». Счет для обеих команд по сумме двух матчей — 1:7. Выглядит безнадежно. По своему содержанию встречи вызывают диссонанс, ведь клубы, в отличие от «Спартака», например, выглядят благополучно. К слову, коллективы идут в группе лидеров в чемпионате России, который, кажется, для них попросту важнее. Все дело как раз в том, что для этих команд Лига Европы — не приоритет. Это обычно характерно для европейских топ-клубов.

С коммерческой точки зрения ни для ЦСКА, ни для «Краснодара» выступление в Лиге Европы не может считаться привлекательным. Армейцы по итогам прошлого сезона не попали в число участников Лиги чемпионов. Причины понятны: год назад у них поменялось полсостава. Пришла большая группа молодых игроков, которые не всегда стабильны. Ничего страшного в этом нет. Напротив — скорее интересно наблюдать за прогрессом команды Виктора Гончаренко.

Летом она пошла на значительные по своим меркам траты, выкупив у «Эвертона» Влашича. Команде необходимы деньги, потому что ЦСКА из года в год живет по средствам. Для этого армейцам нужна Лига чемпионов, которая дает реальную возможность заработать значительные деньги. Для сравнения: суммарные выплаты всем участникам Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона превысили доходы представителей Лиги Европы в четыре раза — 2 млрд евро против 500 млн.

Причины того, что «Краснодару» интереснее чемпионат России, носят не столько финансовый, сколько эмоциональный оттенок. Клуб еще сильнее, чем ЦСКА, вложился в летнюю трансферную кампанию, потратив 30 млн евро. Естественно, такие расходы были обусловлены попаданием в квалификацию Лиги чемпионов. Однако в групповой этап краснодарцы не попали, а потому их интерес к чемпионату тот же, что и у ЦСКА — завоевать право попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Безусловно, это не означает, что ЦСКА и «Краснодару» совсем не интересна Лига Европы. Турнир этот все же способен принести определенные деньги, да и престиж — не только клубный, но и всей страны — никто не отменял. Однако уже несколько лет российский футбол идет по пути развития именно бизнес-направления, стараясь успешно использовать наследие домашнего чемпионата мира в лице стадионов и новых болельщиков. Именно поэтому «Локомотив» и «Зенит» радуют своих болельщиков в Лиге чемпионов, показывая именно тот футбол, который от них ждут. Сложно представить, что они с таким же интересом бились бы в Лиге Европы.