Новые электровозы и тепловозы для начала движения поездов передали в Крым

Севастополь, 4 октября. Первые электровозы и тепловозы для обеспечения движения поездов дальнего следования переданы на баланс ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД). Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности гендиректора предприятия Алексей Красоткин.

По его словам, локомотивы и электровозы были приобретены Росимущесвом для Крымской железной дороги. В настоящее время, уточнил он, КЖД получила семь тепловозов и три электровоза.

Для старта движения поездов дальнего следования были приобретены 166 разных вагонов — это и плацкарт, и купе, и двухэтажные, рассказал Красоткин.

Он также отметил, что все вагоны новые, построены на Тверском заводе.

Как сообщала «Газета.Ru», Крымский мост — самый протяженный в Российской Федерации, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин торжественно открыл автомобильную часть моста 15 мая прошлого года, движение автомобильного транспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста ожидается в конце текущего года.