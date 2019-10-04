Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

На Украине призвали главу офиса Зеленского уйти в отставку

35
0 Оставить комментарий

На Украине призвали главу офиса Зеленского уйти в отставку

Киев, 4 октября. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк считает, что глава офиса президента Андрей Богдан должен уйти в отставку.

Ранее Богдан был юристом у олигарха Игоря Коломойского, а после избрания Владимира Зеленского президентом страны стал главой офиса главы государства.

Данилюк заявил, что прежде Богдан, будучи адвокатом Коломойского, подавал иски против государства, поэтому к нему «нулевое доверие». Он призвал Богдана уйти в отставку по собственному желанию.

«Должна быть ответственная позиция с его стороны: самому этот шаг сделать (уволиться – Прим. ред.)», — заявил Данилюк в интервью интернет-изданию «Левый берег».

Бывший секретарь СНБО Украины добавил, что Богдан пытается «узурпировать» доступ к Зеленскому и «строить свою игру». Данилюк обвинил нынешние власти Украины в «поверхностном подходе» к государственным вопросам.

«Доминирует подход «решения вопросов». Проще говоря, «решалова». Происходит это от того, что в команде некоторые люди привыкли именно так работать», — заявил Данилюк.

Кроме того, Данилюк считает, что украинские власти в настоящий момент контролируют большинство органов власти, которые не должны быть подконтрольными. Экс-глава СНБО отметил, что такой подход позволяет быстро решать вопросы, но оставляет Украину в прошлом.

В понедельник Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО Александра Данилюка, этот пост он занимал с 28 мая 2019 года. До этого Данилюк работал в должности заместителя главы администрации президента Украины, а также был министром финансов. Накануне Зеленский назначил на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Ранее он работал в должности заместителя секретаря этого ведомства.

infox - new
Источник: «Левый берег»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров