На Украине призвали главу офиса Зеленского уйти в отставку

Киев, 4 октября. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк считает, что глава офиса президента Андрей Богдан должен уйти в отставку.

Ранее Богдан был юристом у олигарха Игоря Коломойского, а после избрания Владимира Зеленского президентом страны стал главой офиса главы государства.

Данилюк заявил, что прежде Богдан, будучи адвокатом Коломойского, подавал иски против государства, поэтому к нему «нулевое доверие». Он призвал Богдана уйти в отставку по собственному желанию.

«Должна быть ответственная позиция с его стороны: самому этот шаг сделать (уволиться – Прим. ред.)», — заявил Данилюк в интервью интернет-изданию «Левый берег».

Бывший секретарь СНБО Украины добавил, что Богдан пытается «узурпировать» доступ к Зеленскому и «строить свою игру». Данилюк обвинил нынешние власти Украины в «поверхностном подходе» к государственным вопросам.

«Доминирует подход «решения вопросов». Проще говоря, «решалова». Происходит это от того, что в команде некоторые люди привыкли именно так работать», — заявил Данилюк.

Кроме того, Данилюк считает, что украинские власти в настоящий момент контролируют большинство органов власти, которые не должны быть подконтрольными. Экс-глава СНБО отметил, что такой подход позволяет быстро решать вопросы, но оставляет Украину в прошлом.

В понедельник Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО Александра Данилюка, этот пост он занимал с 28 мая 2019 года. До этого Данилюк работал в должности заместителя главы администрации президента Украины, а также был министром финансов. Накануне Зеленский назначил на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Ранее он работал в должности заместителя секретаря этого ведомства.