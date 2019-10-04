Разрешение от Дании по «Северному потоку — 2» рассчитывают получить до конца года

Санкт-Петербург, 4 октября. Компании, принимающие участие в проекте строительства «Северного потока — 2» рассчитывают до конца года получить разрешение от Дании на прокладку газопровода. Об этом сообщил глава германской Wintershall Dea Марио Мерен на полях Петербургского международного газового форума.

«Я уверен, что Дания, если она следует европейским правилам, предоставит в итоге разрешение [на строительство газопровода], мне бы не хотелось думать об ином развитии событий», — добавил он.

Как напоминает «Ридус», проект «Северный поток — 2» предусматривает возведение двух ниток трубопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода планируют завершить в 2019 году. Маршрут проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Решение о создании газопровода было принято после успешной реализации строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток». Работы идут в соответствии с графиком, уже уложены свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря, строительство таким образом завершено на 83%.

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают некоторые страны Прибалтики, США и Украина.

Киев боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Как пишет «Газета.ru», Украина надеется на то, что в этом году «Северный поток — 2» построен не будет, поэтому считает, что России придется задействовать транзит через территорию страны.

Вашингтон же стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» угрозой безопасности для европейских государств.

Ранее стало известно, что у правительства Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток — 2». Одобрение строительства газовой ветки лежит теперь в административной и бюрократической плоскости. В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что Копенгаген в этом вопросе находится под давлением других стран Европейского союза.