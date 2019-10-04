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Российские военные сообщили о 30 нарушениях перемирия в Сирии

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Российские военные сообщили о 30 нарушениях перемирия в Сирии

Москва, 4 октября. Российские и турецкие военные зафиксировали новые нарушения режима прекращения огня в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что с 06.00 по местному времени 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим тишины. Однако боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать его. 

Российские военные зафиксировали 30 фактов открытия огня в четырех провинциях САР: 11 — в Идлибе, восемь — в Хаме, семь — в Латакии и четыре — в Алеппо. Турецкой частью представительства сообщила о 22-х фактах открытия огня в трех провинциях: 12 — в Хаме, семи — в Идлибе и трех — в Латакии.

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