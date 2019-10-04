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Суд арестовал напавшего на колледж в Финляндии

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Суд арестовал напавшего на колледж в Финляндии

Хельсинки, 4 октября. Финский суд арестовал подозреваемого в нападении на колледж в городе Куопио, в результате которого один человек погиб и еще 10 человек, в том числе сам нападавший, пострадали. По словам руководителя расследования, сотрудника Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Теуряса, обвинения по делу будут выдвинуты 13 февраля.

Он отметил, что пока рано говорить, выбирал ли нападавший жертв целенаправленно. Сейчас фигуранту дела инкримируют убийство и девять покушений на убийство.

«Остается вопрос, почему это произошло, чего хотел нападавший», — цитирует слова Теуряса газета Ilta-Sanomat.

Ранее стало известно о нападении на профессиональное училище в Финляндии. СМИ сообщали, что неизвестный ворвался в здание колледжа с мечом и напал на студентов.

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Источник: Ilta-Sanomat
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