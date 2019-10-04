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Вооруженные налетчики попытались захватить консервный завод на Кубани

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Вооруженные налетчики попытались захватить консервный завод на Кубани

Краснодар, 4 октября. Около десяти человек предприняли попытку рейдерского захвата консервного завода «Кубанские деликатесы» в городе Славянск-на Кубани в пятницу утром. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, около 08.00 вооруженные налетчики приехали на четырех автомобилях к заводу и открыли огонь по охранникам – сотрудникам завода. Сообщалось, что нападавшие забаррикадировались в консервном цеху без заложников. Однако позже выяснилось, что налетчики сбежали с территории завода.

Вооруженные налетчики попытались захватить консервный завод на Кубани

В результате попытки захвата ранения получили три охранника. У одного из них диагностировано ранение головы, второй получил ранение шеи, третий — ранение кисти руки и предплечья. Пострадавшие доставлены в Славянскую ЦРБ. Им оказывается медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает.

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