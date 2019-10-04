Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 4 октября. Более 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику (САР) за минувшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Уточняется, что 388 человек вернулись в САР из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Среди этих беженцев 117 женщин и 198 детей. Также 713 человек вернулись в Сирию через пункт пропуска «Насиб» из Иордании. Среди них 214 женщин и 364 ребенка.

В бюллетене говорится, что в течение минувших суток российская сторона гуманитарных акций не проводила. Кроме того, сообщается, что инженерные подразделения сирийских ВС за сутки разминировали 2,3 гектара, а также обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов в провинциях Даръа и Дамаск.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К настоящему времени правительственным сирийским войскам практически удалось освободить САР от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были уничтожены при содействии российских военных.

Сирийские беженцы регулярно возвращаются на родину из Ливана и Иордании. Из этих стран практически каждые сутки в САР прибывают свыше тысячи человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.