Киев, 4 октября. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что при решении важных государственных вопросов в действующей власти доминирует подход «решалова». Об этом он рассказал в интервью. По его словам, Киев «неглубоко подходит к важным государственным вопросам». Украинский политик упрекнул Киев в методике «решалова» в государственных делах.

«Доминирует подход «решения вопросов». Проще говоря, «решалова». Происходит это от того, что в команде некоторые люди привыкли именно так работать», — подчеркнул Данилюк.

Как пишет украинское издание «Левый берег», по мнению политика, «решалово» происходит через украинские суды и правоохранительные органы.

В конце августа лидер «Радикальной партии» на Украине Олег Ляшко описал свой взгляд на итоги 100 дней президентства Владимира Зеленского. По мнению украинского политика, новый глава Украины на своем посту ничего не сделал, кроме попыток «сдать Кремлю в заложники сорокамиллионную нацию». Ляшко считает правление Зеленского неполноценным. Причины такого суждения он объяснять не стал.

Напомним, выборы президента Украины прошли в два тура. По итогам первого тура президентских выборов никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов, во второй тур прошли лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Первый смог набрать по итогам второго тура более 73% голосов избирателей. Инаугурация нового президента Украины прошла 20 мая. Практически сразу глава украинского государства подписал указ о роспуске Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» незменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.