Лоза прокомментировал скандал с задержанной из-за наркотиков Бочкаревой

Москва, 4 октября. Общественность и пресса продолжают обсуждать скандал, в центре которого оказалась пойманная с наркотиками звезда комедийного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева.

В конце сентября Cadillac артистки остановили сотрудники ДПС, обратившие внимание на подозрительное поведение женщины, и решили провести личный досмотр. В результате они обнаружили у актрисы пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов. По предварительным данным, это был кокаин.

Певец, композитор, автор хита «Плот» Юрий Лоза отметил, что у любого человека могут найти что-то запрещенное.

«Нашли у нее и что?» — удивился артист.

Лоза признался, что он крайне негативно относится к запрещенным препаратам, которые погубили его родственников и друзей. Он призвал выработать одну точку зрению по данному вопросу, поскольку наркотики — это плохо, сообщает Пятый канал.

«Я двух племянников похоронил. Поэтому я к наркотикам отношусь очень негативно. Я многих друзей перетаскал ногами вперед», — резюмировал исполнитель.

Приятели Бочкаревой ранее сообщили, что звезда ситкома «Счастливы вместе» очень переживает из-за этой истории. Сама артистка заверила своих поклонников, что эта история с наркотиками не про нее. По мнению артистки, информация о ее задержании с кокаином — чья-то месть.