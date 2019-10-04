Эксперт назвал провокацией слова депутата Рады о блокировке поставок угля из РФ на Украину

Депутат Верховной рады Михаил Волынец, возглавляющий Независимый профсоюз шахтеров, обвинил Россию в перекрытии поставок энергетического угля через Белоруссию на Украину. Но в России раскрыли его обман.

На своей странице в Facebook Михаил Волынец написал, что 1 октября «Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля на Украину».

«Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической», — заявил депутат Рады.

По его словам, каждый месяц через Белоруссию на Украину поставлялось 300—400 тысяч тонн российского угля. Для этого отправители угля подавали заявки в РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Белоруссии, но с 1 октября — в преддверии зимы — ни одна заявка не подтверждается.

Вместе с тем Волынец отметил, что в тот день, когда РЖД якобы заблокировала поставки угля, на Украину начали поставлять российскую электроэнергию, делая тем самым Киев еще более зависимым от Москвы.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии Федеральному агентству новостей не исключил, что поставки российского угля на Украину осуществлялись через Белоруссию.

«Потому что часть железнодорожных путей, которые ведут напрямую от российской границы, приводят в районы, которые теперь называются ДНР и ЛНР. То есть, по сути, эти пути поставки угля для Украины оказались перекрыты. Более того, Украина перестала получать донецкий уголь после того, как националисты разобрали железнодорожные пути. Поэтому российский уголь на Украину поставляется либо через участки, которые контролируются Киевом, либо через порты, либо транзитом через Белоруссию. Тут в словах депутата Рады все логично. Россия оставалась крупнейшим поставщиком угля на Украину, несмотря на все закупки американского или южноафриканского угля», — заметил Игорь Юшков.

По словам аналитика, логики нет в словах украинского парламентария о том, что Россия намеренно сократила поставки угля на Украину, чтобы подавать туда свою электроэнергию.

«Уголь можно доставить в любую точку Украины и накапливать на электростанциях для отопительного сезона. А электроэнергия подается здесь и сейчас, накапливать ее невозможно, то есть сколько ты закупаешь, столько же ты должен потребить, — пояснил Юшков. — Россия вряд ли бы отказалась от поставок угля, потому что она всячески поддерживает свою угольную промышленность, а поддерживать электроэнергетическую отрасль не нужно, она и так успешно функционирует. Поэтому заявление Волынца представляется весьма странным».

Более того, по словам собеседника ФАН, сложно поверить в то, что Украина не успела запастись углем на зиму.

«Обычно все запасы для угольных электростанций делаются летом, когда спрос не такой высокий и уголь сам по себе стоит дешевле. Поэтому я полагаю, что, наоборот, Украина закупила столько угля, сколько ей надо для отопительного сезона, и теперь хочет спровоцировать новый конфликт с Россией, потому что де-факто она уже не зависит от российских поставок, а использовать любую ситуацию в политических целях — всегда не против. Так что все это весьма сомнительно», — считает Игорь Юшков.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности добавил, что фактически никакой энергонезависимости Украины от России не было и нет. Потому что Украина продолжает покупать российский газ, хоть и реверсом, скупает российский уголь, лишившись угля из Донбасса.