Россия предложила провести Баренцев региональный молодежный совет

Умео (Швеция), 4 октября. РФ выступила с предложением о проведении ежегодного Баренцева регионального молодежного совета (BRYC) в 2020 году на своей территории.

Россия предложила приурочить проведение BRYC на своей территории к празднованию 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. О предложении РФ сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя директора Второго Европейского департамента МИД РФ Сергея Петровича.

«Россия предложила провести следующий ежегодный Баренцев региональный молодежный совет на территории РФ, приурочив его к торжествам в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Тем более, что это наша общая история с нашими соседями», — отметил дипломат.

Предложение было вынесено на обсуждение во время сессии министров иностранных дел Совета Баренцева/Евроарктического региона в Умео.

Баренцев региональный молодежный совет основан в 2004 году. Его основная цель — укрепление сотрудничества между представителями молодежи в Баренцевом регионе и предоставление возможностей для активного участия молодых людей в изменении региона и общества.

Совет Баренцева/Евроарктического региона был организован на встрече министров иностранных дел в январе 1993 года. Сессия Совета проходит с периодичностью раз в два года. В состав СБЕР входят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Европейский союз.