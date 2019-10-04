Рада намерена согласовать закон об особом статусе Донбасса с Россией

Киев, 4 октября. Верховная рада Украины намерена согласовать с Россией проект закона об особом статусе Донбасса, об этом заявил депутат фракции «Слуга народа» и глава комитета Рады по иностранным делам Богдан Яременко.

«Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Раде эти законы, это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с РФ позиция», — заявил Яременко в эфире «112 Украина».

Депутат отметил, что попытка Киева вынести вопрос об особом статусе Донбасса на референдум может быть воспринята Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства и сорвать минские соглашения.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не вступил в силу. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 1 октября представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.