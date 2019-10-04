В онкоцентре Блохина рассказали, сколько сотрудников подали заявления об уходе

Москва, 4 октября. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина опроверг сообщения о том, что девять детских онкологов подали заявления об увольнении.

В пресс-службе учреждения уточнили, что подписаны были четыре заявления, еще четыре находятся на рассмотрении.

«Больше никто увольняться не собирается. Всего в детском институте работают 135 человек», — добавил собеседник РИА Новости.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 30 октября стало известно, что врачи центра имени Блохина объявили о том, что уволятся в полном составе, если не сменят их руководство. 1 октября директор центра Иван Стилиди сообщил, что заявления об увольнении написали пять специалистов, однако затем в пресс-службе НИИ уточнили, что речь идет о четырех заявлениях.

О конфликте врачей и руководства центра рассказали журналистам и родители пациентов. Так, мать двухлетней девочки, госпитализированной в мае, сообщила, что не раз видела медиков со слезами на глазах.

«Я не знаю, как их довели до такого состояния, — у них трясутся руки, губы», — возмутилась она в интервью телеканалу 360.

Женщина с тревогой добавила, что боится смены лечащего врача ее дочери, ведь с таким заболеванием специалиста лучше не менять.

Ситуацию в центре Блохина прокомментировали и в Кремле, заявив, что НИИ посетит комиссия Минздрава, которая выяснит информацию о возможных нарушениях. Планируется, что проверочные мероприятия завершатся 10 октября.