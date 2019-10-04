Увеличилось число жертв авиакатастрофы Ан-12 под Львовом

Киев, 4 октября. Пять человек погибли в результате авиакатастрофы Ан-12, совершившего аварийную посадку вблизи аэропорта Львова. Об этом сообщил глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ранее сообщалось о четырех жертвах ЧП.

«Пятеро погибших», — написал Криклий на своей странице в Facebook.

Ранее в министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что самолет совершил аварийную посадку возле львовского аэропорта из-за нехватки топлива. По информации ГСЧС страны, на борту находились восемь человек: семь членов экипажа и один сопровождающий груза. Воздушное судно выполняло рейс из Испании во Львов.