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Увеличилось число жертв авиакатастрофы Ан-12 под Львовом

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Увеличилось число жертв авиакатастрофы Ан-12 под Львовом

Киев, 4 октября. Пять человек погибли в результате авиакатастрофы Ан-12, совершившего аварийную посадку вблизи аэропорта Львова. Об этом сообщил глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ранее сообщалось о четырех жертвах ЧП.

«Пятеро погибших», — написал Криклий на своей странице в Facebook.

Ранее в министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что самолет совершил аварийную посадку возле львовского аэропорта из-за нехватки топлива. По информации ГСЧС страны, на борту находились восемь человек: семь членов экипажа и один сопровождающий груза. Воздушное судно выполняло рейс из Испании во Львов.

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Источник: Facebook-аккаунт Владислава Криклия
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