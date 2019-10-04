Глава ЛНР наградил лучших работников сферы образования

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на торжественном собрании присвоил звания «Заслуженный работник образования ЛНР» и вручил государственные награды лучшим работникам сферы образования республики. Церемония награждения состоялась в Луганской академической филармонии, сообщается корреспондент Федерального агентства новостей.

«Одной из самых мирных и самых важных профессий на Земле является воспитание человека. Объектом вашей работы является самое важное, самое дорогое, что есть в жизни — это человек. От вашего таланта, педагогического мастерства, опыта, мудрости зависит процесс формирования у наших молодых людей мировоззрения, гражданской позиции, что, конечно же, влияет на их судьбу, их счастье, успешность в жизни», — сказал Пасечник.

Он поблагодарил педагогов республики за их тяжелый, кропотливый, но такой важный и нужный труд. Пожелал им мира, здоровья, добра и процветания.

«Своим примером вы ведете учеников за собой. Каждый день вы объясняете им такие прописные позиции, как честность и порядочность, как дружба и взаимопонимание. От того, какими мы с вами вырастим наших детей, от того, каким вырастит наше поколение зависит и дальнейшая судьба нашей республики», — подчеркнул глава ЛНР.

Он вручил медали «За заслуги» второй степени четырем работникам образования, а также присвоил почетные звания «Заслуженный работник образования ЛНР» 11 представителям этой сферы.

Министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало отметил, что задача учителя не только научить, но и помочь молодежи разобраться в тех проблемах, которые накопились у человечества за многие десятилетия.

«Сегодня мы можем говорить о том, что система образования состоялась в республике. Примером тому и подтверждение может стать то, что наши учебные заведения начали аккредитацию в РФ. И уже близок тот час, когда наши учебные учреждения будут выдавать документы российского образца. Это все заслуга каждого из вас», — рассказал Цемкало.

Он вручил нагрудные знаки «Почетный работник образования ЛНР» и «Почетный работник науки ЛНР» лучшим представителям этих сфер.

Поздравить учителей с их профессиональным праздником приехали лучшие танцевальные и вокальные коллективы республики.