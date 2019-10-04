Москва, 4 октября. Вьетнамская компания впервые вышла на российский рынок смартфонов и предлагает для покупки четыре модели по цене от пяти тысяч рублей. Речь идет о смартфонах Vinsmart Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и Vsmart Live.

Вьетнамская компания представила в России четыре новых смартфона. Самым доступным из них является Vsmart Bee. Этот смартфон предлагается с 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти. Гаджет работает на процессоре MediaTek 6739. Фронтальная камера в смартфоне имеет разрешение 5 Мп, а основная получила датчик 8 Мп. Как пишет DGL.ru, диагональ экрана составляет 5,45 дюйма, а за автономность смартфона будет отвечать батарея на 2,5 тысячи мАч. Новинка стоит от 4990 рублей.

Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) составили новый рейтинг самых популярных смартфонов с советами, как правильно выбрать гаджет.

По данным специалистов, с лета этого года лидер списка не изменился, первое место по-прежнему удерживает Samsung Galaxy S10+. Однако в топ лучших смартфонов ворвались и заняли высокие позиции еще две новинки от Samsung: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Первые строки в рейтинге также заняли OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80.

В целом в исследование вошли 23 новые модели. Все представленные гаджеты протестировали по 231 параметру, основным критерием стала камера. Выделили эксперты также смартфоны, которые обладают хорошей производительностью, удобны в использовании, прочны и имеют мощный аккумулятор.

В середине октября, как ожидается, появятся результаты исследования гаджетов от американской компании Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Их презентовали в театре Стива Джобса, который расположен в штаб-квартире Apple в Калифорнии, на этой неделе.

Напомним, iPhone 11, как стало известно, оснастили новым процессором Apple A13, который в компании называют «самым быстрым в мире». Гаджет получил новую камеру со сверхширокоугольным объективом, которая позволяет делать снимки в разрешении более 12 мегапикселей.