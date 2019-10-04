Американец отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены из-за «вмешательства в брак»

Роли, 4 октября. Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнавшего о том, что его супруга ему изменяет. В постановлении суда говорится, что любовник жены должен выплатить 750 тысяч долларов. Об этом пишет местное издание WITN.

Ховард воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека за «намеренном вмешательства в брак». Примечательно, что в большинстве американских штатов закон отменили, но он продолжает функционировать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах.

По информации портала, супруги провели в браке более 10 лет, но однажды жена попросила его о разводе. Пара даже прибегала к помощи семейного психолога, но специалист не помог сохранить брак. Тогда, как пишет портал, мужчина решил нанять частного детектива, который выяснил, что супруга изменяла ему с коллегой по работе.

В результате Ховард обратился в суд и выиграл. Теперь любовник жены должен заплатить 750 тысяч долларов. Впрочем, как отмечает «потерпевший» американец, дело было вовсе не в деньгах, а в «святости брака».

По данным издания, пара развелась, в настоящее время Кевин восстанавливается после психологической травмы.