Соловьев «вонзил нож в спину» Навального, заблокировав его в Twitter

Москва, 4 октября. Российский телеведущий Владимир Соловьев заблокировал скандального блогера Алексея Навального в Twitter. Навальный назвал этот поступок «ножом в спину».

В своем Twitter-аккаунте блогер опубликовал скриншот, на котором видно, что Соловьев добавил его в черный список.

По словам скандального блогера, он думал, что Соловьев никогда не забанит его в Twitter, потому что они «мило переписывались». Навальный отметил, что он даже выучил пару фраз на итальянском языке, чтобы поддерживать беседу с телеведущим.

«И тут просто нож в спину», — заключил блогер.

Отметим, что Соловьев и Навальный регулярно спорили в соцсети на различные общественно-политические темы. Скандальный блогер оставлял комментарии под постами телеведущего, а Соловьев выражал свое мнение под сообщениями Навального, передает «Царьград».

Напомним, ранее Владимир Соловьев заявил, что Алексей Навальный стремительно теряет политический вес. По словам телеведущего, скандальный блогер, который считался лидером российской «оппозиции», сейчас находится «по дороге в утиль». Соловьев уверен, что теперь либеральная общественность делает ставку на Юрия Дудя, который прославился благодаря интервью с известными личностями на YouTube.