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Полностью российский экипаж «Союза» отправится на МКС в 2020 году

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Полностью российский экипаж «Союза» отправится на МКС в 2020 году

Москва, 4 октября. Экипаж «Союза», полностью состоящий из россиян, отправится на Международную космическую станцию (МКС) осенью следующего года.

О грядущем полете российских космонавтов на транспортном корабле «Союз» 4 октября сообщило ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

«У нас в следующем году будет один пуск, где два (российских космонавта. — Прим. ФАН), а потом будет три», — отметил Крикалев.

Исполнительный глава Роскосмоса сообщил, что один из запусков на МКС состоится в апреле или марте 2020 года, еще один запланирован на осень.

Примечательно, что полностью российский экипаж космонавтов на «Союзе» собирался в 2000 году. Тогда команда совершила полет на орбитальную станцию «Мир». В составе экипажа корабля «Союз ТМ-30» находились Сергей Залетин и Александр Калери.

NASA в настоящее время ведет переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест для астронавтов на пилотируемых кораблях «Союз» на 2020 год.

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