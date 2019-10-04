Apple увеличит выпуск iPhone 11

Вашингтон, 4 октября. Американская компания Apple намерена увеличить объемы производства последней модели iPhone 11 на 10% из-за высокого спроса. Об этом сообщила газета Nikkei.

По данным издания, Apple планирует выпустить от 7 до 8 млн смартфонов iPhone 11. Решение было принято на фоне высокого спроса на новые модели, он оказался выше, чем прогнозировали эксперты.

Эксперты считают, что популярность новых iPhone 11 обусловлена ценой. В США стоимость новой модели iPhone 11 на 50 долларов ниже, чем iPhone XR 2018 года. Однако поставщики продукции Apple отнеслись к решению компании с настороженностью. Специалисты считают, что повышение спроса не будет продолжительным.

Презентация новых смартфонов Apple прошла 10 сентября. Продажи iPhone стартовали в Москве 20 сентября. Ранее эксперты рассказали, что новинки от Apple хорошо раскупаются на российском рынке, поскольку в нашей стране очень лояльно относятся к продукции американского производителя электроники.