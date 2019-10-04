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Названа причина аварийной посадки Ан-12 вблизи Львова

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Названа причина аварийной посадки Ан-12 вблизи Львова

Киев, 4 октября. Самолет Ан-12, выполнявший чартерный рейс Виго — Львов, совершил аварийную посадку возле львовского аэропорта из-за нехватки топлива. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины.

«Аварийная посадка совершена в связи с закончившимся горючим. Начато расследование. Работают спасательные службы», — говорится в сообщении ведомства.

Жертвами катастрофы, по предварительным данным, стали четыре человека. По информации ГСЧС Украины, на борту находились восемь человек. Среди них: семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

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