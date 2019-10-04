Украинские военные выпустили по ДНР 143 снаряда, сообщили в СЦКК



Донецк, 4 октября. Военные ДНР сообщили о новых нарушениях перемирия со стороны киевских силовиков в Донбассе. По данным представителя народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 14 раз открыли огонь по территории ДНР.

Он обратил внимание, что украинские военные использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В общей сложности они применили 143 единицы боеприпасов, пишет РИА Новости.

Напомним, гражданская война на Украине началась после госпереворота в стране в 2014 году. ДНР и ЛНР заявили о своей независимости, тогда Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали почти 13 тыс. человек.

Поиском путей урегулирования на юго-востоке страны занимается в том числе и контактная группа в Минске. С сентября 2014 года ее участники успели принять уже три соглашения по деэскалации, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.

В 2015 году экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил ввести в народных республиках самоуправление и провести выборы. Причем самоуправление должно быть введено сразу, а не через две недели после выборов.

В 2019 году бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» не существует в природе. Однако 1 октября участники контактной группы в Минске согласовали ее. В партии Порошенко «Европейская солидарность» это вызвало эффект разорвавшейся бомбы, накануне «ЕС» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского срочно созвать заседание СНБО, чтобы обсудить этот вопрос и дальнейшие шаги Киева.