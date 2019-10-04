В Госдуме назвали причину отказа Дании от политических претензий по «Северному потоку — 2»

Дания в вопросе «Северного потока» находится под давлением других стран Европейского союза. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Нет политических претензий

Дания больше не имеет политических вопросов к прокладке газопровода «Северный поток — 2» и ее исключительной экономической зоне. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что одобрение строительства сейчас затягивается на административном уровне.

Кроме того, в качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта указываются экологические соображения и приостановка добычи на крупнейшем датском месторождении. Как отмечают эксперты, это заставляет страну задуматься о замещении своего газа российским или норвежским.

Сегодня Дания — единственная страна, которая еще не дала разрешение на прокладку труб. При этом газопровод готов на 83%, строительство идет по графику.

Привести в чувства

Как отметил Виталий Милонов, Дания как таковая не является самостоятельным государством. В строительстве «Северного потока» есть очевидная выгода для всех европейских государств.

«И говорить сейчас, что «Северный поток» — это не тот проект, который нужен Европе, бессмысленно. Европейские избиратели этого не поймут. Они стали очень резко реагировать на то, что отдельные пожелания Вашингтона выполняются Европейским союзом в ущерб избирателям», — пояснил Виталий Милонов.

По словам депутата, сами страны Европейского союза сейчас пытаются привести друг друга в норму и не допустить того, чтобы какая-то отдельная позиция одной конкретной страны, например, Соединенных Штатов, стала бы препятствием для реализации общеевропейских проектов. Депутат подчеркнул, что «Северный поток» в первую очередь нужен самой Европе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе «Северного потока». Сейчас от этой страны зависит, сможет ли она проявить независимость.

В рамках проекта «Северный поток — 2» будут возведены две нитки трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа каждый год из России до Германии. Ожидается, что строительство газопровода завершится уже в конце текущего года. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны Российской Федерации, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компании-оператору Nord Stream 2 AG нужно лишь получить разрешение на строительство от властей Дании, последние затягивают процесс.