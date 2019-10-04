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Режиссера Александра Хвана экстренно госпитализировали в Москве

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Режиссера Александра Хвана экстренно госпитализировали в Москве

Москва, 4 октября. Российского режиссера и сценариста Александра Хвана экстренно госпитализировали в Москве.

Как сообщил источник Nation news, режиссер почувствовал себя плохо утром, у него возникли проблемы с дыханием. В настоящий момент Хвана оформляют в больницу.

Врачи диагностировали обострение хронического бронхита. Как отметил сам режиссер, у него почти астматический синдром.

Известность Хвану принес фильм «Дюба-дюба», снятый в 1992 году, с Олегом Меньшиковым в главной роли. Фильм был удостоен приза кинопрессы за лучший дебют и успешно участвовал в нескольких кинофестивалях, в том числе и в Каннском.

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