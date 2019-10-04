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Пушков иронично прокомментировал заявление Польши об отказе от газа РФ к 2020 году

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Пушков иронично прокомментировал заявление Польши об отказе от газа РФ к 2020 году

Москва, 4 октября. Польские власти полностью откажутся от российского газа к концу 2022 года по окончании строительства нового газопровода. Об этом сообщил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире «Польского радио». 

Член Совета Федерации по информационное политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Польши о скором отказе от российского газа, отметив, что у Варшавы намечается «второе рождение».

«Там (в Польше) только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от российского газа — его заменят газ из США и Катара. Рад за поляков. Поздравляю!» — написал российский сенатор в своем Twitter-аккаунте. 

Пушков иронично отметил, что, видимо, американский газ «душистее, а мысль о независимости от России будет согревать полякам душу зимними вечерами».

Как ранее отметил Наимский, через три года импорт газа будет осуществляться через другие направления, в частности, с помощью СПГ-терминала и газопровода Baltic Pipe, который, как ожидается, достроят в 2022 году. По его словам, новый терминал — «это стратегический выход из сложившейся зависимости». 

Польский чиновник заверил, что после 2020 года проблема будет в полной мере решена. В частности, по его словам, голубое топливо будет поступать на территорию республики из Штатов и Катара.

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Источник: Twitter
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