Берлин, 4 октября. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за принятие Евросоюзом ответных мер в случае введения властями США пошлин на товары и услуги стран Европейского союза. Об этом он рассказал в интервью.

Как считает политик, ЕС теперь должен отреагировать и после одобрения ВТО. Маас уточнил, что Соединенные Штаты «отклонили предложение Европейского союза прийти к взаимоприемлемому решению и вместо этого пошли по пути конфронтации».

Как пишет Funke, цену за это заплатят работники и потребители по обе стороны Атлантики. МИД Германии заявил, что ЕС примет ответные меры на введение США пошлин.

Напомним, с 18 октября будут введены новые торговые пошлины на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

«В течение многих лет Европа предоставляла огромные субсидии Airbus, которые нанесли серьёзный ущерб авиакосмической промышленности США и нашим работникам. Наконец, после 15 лет судебных разбирательств, ВТО подтвердила, что Соединённые Штаты имеют право на введение контрмер в ответ на незаконные субсидии ЕС», — говорится в заявлении, которые было опубликовано на сайте Торгового представительства США.

Отмечается, что большая часть пошлин затронет товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании – именно эти страны США обвиняют в «незаконных» субсидиях.

В частности, речь идет о введении 25% пошлин на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а также 10% пошлин на воздушные суда. Ранее госсекретарь Майк Помпео допустил введение пошлин на европейское вино и сыр.

Спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года. В прошлом году апелляционный орган ВТО подтвердил, что Франция, Германия, Испания и Великобритания незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus. Это дало Вашингтону право просить арбитров ВТО определить уровень ответных мер в отношении ЕС за невыполнение правил торговой организации.