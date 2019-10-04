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Стало известно о согласовании итогового документа саммита «нормандской четверки»

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Стало известно о согласовании итогового документа саммита «нормандской четверки»

Москва, 4 октября. Проект итогового документа саммита «нормандской четверки» предварительно согласован сторонами саммита, об этом сообщил источник «Интерфакса».

«Проект итогового документа предварительно согласован», — сообщил источник.

По предварительным данным, документ включает перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования в Донбассе. Урегулирование будет проходить под эгидой «нормандского формата» в рамках реализации минских соглашений.

По словам источника, документ не содержит пункт о передаче контроля за участком границы в Донбассе. Кроме того, в проекте итогового документа не обозначено введение в Донбасс миротворческой миссии.

«Не исключено будет отдельно затронут вопрос обменов по формуле «всех установленных на всех установленных», — добавил источник.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Это объединение стран было создано с целью урегулирования ситуации на востоке Украины. Условием проведения очередного саммита было подписание «формулы Штайнмайера».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о возможности проведения саммита 16 октября. Ушаков отметил, что сроки проведения встречи пока не обсуждаются вообще, и уточнил, что собрание «четверки» 16 октября вряд ли будет возможным из-за загруженности российского лидера Владимира Путина.

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Источник: Интерфакс
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