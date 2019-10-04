День учителя 2019: почему отмечают 5 октября, история, как празднуют в России

Всемирный день учителей (в нашей стране праздник называется День учителя) — это профессиональный праздник работников сферы образования, отмечаемый 5 октября во многих странах мира, в том числе в России. По традиции это праздник не только учителей, но и учеников, их родителей, а также всех, кто связан с образованием. Во многих странах, помимо Всемирного дня учителей, есть свои национальные Дни учителя, которые отмечаются в другие дни.

Всемирный день учителей: история праздника

Официальное название праздника — «Всемирный день учителей». Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Праздник решили отмечать 5 октября в память о том, что в этот день в 1966 году конференция, проходившая под эгидой ЮНЕСКО и Международной организацией труда, приняла первый официальный документ, регламентирующий педагогическую деятельность: рекомендацию «О положении учителей».

Всемирный день учителей является одним из официальных международных дней ООН.

День учителя в СССР и России

О роли учителя в воспитании настоящего советского человека заговорили в начале 1960-х годов — на волне периода, получившего в нашей стране название «оттепель». Именно тогда появились учителя-новаторы, которые подходили к воспитанию подрастающего поколения по-новому. Об этих подвижниках писали книги, снимали знаменитые фильмы (например, «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого). А в 1965 году был официально учрежден День учителя, отмечавшийся в Советском Союзе в первое воскресенье октября.

В 1980-е годы стали торжественно отмечать День знаний 1 сентября, который дополнил и расширил традиции чествования советских педагогов.

День учителя отмечался в первое воскресенье октября до 1994 года. А потом — в связи с традицией отмечать этот праздник в учебный день — было решено совместить его со Всемирным днем учителей и отмечать 5 октября.

На постсоветском пространстве некоторые страны (например, Украина) по-прежнему отмечают национальный День учителя в первое воскресенье октября.

Традиции празднования Дня учителя

Праздник День учителя в Советском Союзе и в России очень популярен: в этот день ученики и родители поздравляют педагогов, им дарят цветы, проходят концерты школьной самодеятельности и профессиональных артистов.

Праздник отмечается и в неформальной обстановке, и на официальном уровне — особо отличившимся педагогам вручают награды, о них пишут СМИ, их показывают по телевидению. В это день, как правило, подводят итоги конкурса «Учитель года».

Впрочем, как и на 1 сентября, сегодня на День учителя принято не тратить деньги на десятки огромных букетов. В некоторых классах учителям дарят один большой букет от всех учеников, а сэкономленные средства отдают на благотворительность, например, на помощь детским хосписам. Учителя эту традицию поддерживают, но общественность просит, чтобы это не стало очередной кампанейщиной и «обязаловкой», а делалось по желанию.