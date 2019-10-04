«Победа» запросила у Минтранса сроки выплаты компенсации за прекращение полетов в Грузию

Москва, 4 октября. Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», направила в Минтранс России письмо с запросом о сроках предоставления компенсаций за прекращение полетов в Грузию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники сообщила, что «Победа» подготовила соответствующее письмо в Минтранс. В авиакомпании подтвердили сообщение СМИ.

«Подтверждаю», — сказали в пресс-службе «Победы» в комментарии РИА Новости.

Минтранс РФ заявлял, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов отметил, что ведомство пока не представило в Кабмин предложений по выплатам.

Ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал прошедшую в Нью-Йорке встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым своевременной и важной. Глава грузинского МИД отметил, что приветствует возможное решение о восстановлении авиасообщения между странами.

Напомним, в июле 2019 года президент РФ Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией после того, как в Тбилиси начались протестные акции. Поводом к митингам в столице Грузии стала сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которую открыл российский парламентарий Сергей Гаврилов.

По данным СМИ, к беспорядкам в Тбилиси могла быть причастна не только местная оппозиция, но и Вашингтон. Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит антироссийский характер.