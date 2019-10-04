Главы МИД РФ и Дании обсудили «Северный поток — 2» на встрече в Нью-Йорке

Умео (Швеция), 4 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Дании Йеппе Кофод обсудили ситуацию с разрешением на строительство газопровода «Северный поток — 2». Этот вопрос поднимался на встрече в Нью-Йорке на прошлой неделе, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

«Двустороннего контакта у нас не было, но эта тема затрагивалась в Нью-Йорке в ходе встречи министров иностранных дел двух стран», — заявил Грушко, отвечая на вопрос РИА Новости, поднималась ли тема «Северного потока — 2» в ходе сессии СБЕР.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые проложат по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Завершить строительство планируют в текущем году. «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент оператор проекта — Nord Stream 2 AG — получил разрешение на строительство от всех этих государств, кроме Дании, сообщает НСН.

Как стало известно ранее, у датского правительства не осталось политических вопросов к прокладке газопровода в исключительной экономической зоне страны. Для одобрения строительства «Северного потока — 2» Копенгагену необходимо решить некоторые вопросы административного характера, передает телеканал «360».

Отметим, что «Северный поток — 2» готов уже на 83%. Стоимость строительства газопровода составляет порядка 10 миллиардов евро, сообщает «Царьград».