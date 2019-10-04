Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы

Львов, 4 октября. Четыре пассажира, согласно предварительным данным, погибли при аварийной посадке воздушного судна Ан-12 возле львовского аэропорта на Украине. Командир корабля решил совершить посадку, так как закончилось горючее. Об этом сообщил в пятницу глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле воздушной гавани «Львов», проводится эвакуация пассажиров.

«По предварительным данным, четверо погибших. Аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что закончилось горючее», — написал Криклий на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский министр также добавил, что в настоящее время инициировано расследование по факту происшествия. Глава ведомства выразил соболезнования родственникам погибших.

Другие подробности уточняются.