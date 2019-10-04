Дамаск, 4 октября. Сирийские военнослужащие при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили в четверг атаки террористов из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Армия Сирии отразила атаки террористов к северо-востоку от Пальмиры. Правительственные войска смогли одолеть боевиков к северо-востоку от города Пальмира, в 240 километрах от Дамаска. Как пишет издание Al-Watan, банды террористов напали на армейские позиции, расположенные вдоль шоссе Эс-Сухне — Дейр-эз-Зор. Самолеты сирийской армии атаковали тыловые базы ИГ1 в оазисе Аш-Шула в глубине Сирийской пустыни.

Напомним, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Гейр Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске в понедельник «окончательной» договоренности по составу Конституционного комитета САР. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии. Отмечается, что стороны также договорились о механизмах функционирования Конституционного комитета Сирии. Ранее Гутерриш рассказал, что Конституционный комитет Сирии заработает в ближайшее время.

Напомним, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеялся, что ему удастся в ходе переговоров в Дамаске продвинуть вперед процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом он рассказал перед встречей с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

ООН заявила, что конституционный комитет поможет урегулированию в Сирии. По словам посредника ООН, он надеется на конструктивное обсуждение вопроса о создании конституционного комитета, который должен открыть дверь политическому процессу. По данным газеты Al-Watan, в ходе переговоров стороны должны «найти путь к прекращению насилия в Идлибе».

В апреле 2019 года спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил о завершении процесса формирования конституционного комитета по Сирии. Как сообщили СМИ, президент Сирии Башар Асад согласовал последние четыре кандидатуры, выдвинутые ООН в состав комитета.

Ранее сообщалось, что комитет, которому предстоит написать для Сирии новую конституцию, будет состоять из 150 человек — 50 из них были выдвинуты Дамаском, еще 50 — сирийской оппозицией, а еще 50 были выдвинуты по линии ООН из числа специалистов, общественных деятелей и гражданских активистов. Что интересно, Дамаск отказывался согласовывать четырех человек из списка, выдвинутого ООН, в то время как список от оппозиции не подлежал утверждению со стороны Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.