Трамп заявил об «абсолютном праве» просить помощи других стран в делах о коррупции

Вашингтон, 4 октября. Глава Белого дома Дональд Трамп из-за скандала с импичментом настаивает на том, что имеет право просить другие страны «расследовать коррупцию». Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

«Как президент США, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие государства помогли нам!» — подчеркнул американский лидер.

Накануне хозяин Белого дома заявил репортерам, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который трудился в фирме Burisma. Помимо этого, он обратил внимание на то, что «Пекин должен начать расследование в отношении Байденов». До этого Трамп заявлял, что Байден — младший «получал миллионы от Киева и Пекина».

Демократы, которые ранее приступили в палате представителей к процедуре импичмента Трампа, заявили, что такие призывы только свидетельствуют о вине президента. По их мнению, тот пытается организовать вмешательство других стран в выборы в США путем сбора компромата на Байдена — старшего — одного из главных конкурентов Трампа на выборах 2020 года.