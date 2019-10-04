США подготовили украинских военных для использования американских Javelin

Вашингтон, 4 октября. США подготовили на Украине достаточное количество военных для закупки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил командующий Европейским командованием США и главком НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Накануне сообщалось, что Госдепартамент США одобрил поставку на Украину второй партии Javelin почти на 40 млн долларов. Помимо 150 ракет Javelin Киев закупит десять пусковых установок.

«Я думаю, что мы как раз подошли к тому моменту, когда мы можем сказать: «Да, я думаю, что еще больше этих (комплексов), наверное, поможет», — заявил Уолтерс.

Американский военный добавил, что на Украине достаточное количество военных инструкторов США, которые подготовили украинских солдат. Киев способен принять эти ракетные комплексы, разместить в войсках и продуктивно использовать, добавил Уолтерс.

Новая волна интереса к Javelin появилась на фоне предположений о давлении президента США Дональда Трампа на киевское руководство. Кроме того, американские СМИ выяснили, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер лоббировал поставку Javelin на Украину и состоял в двух организациях, имеющих финансовые связи с производителем Javelin.

В четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя информацию о поставке Киеву Javelin, отметила, что Украина нуждается в разрешении внутреннего конфликта и выходе из экономического кризиса вместо закупок нового военного вооружения. Захарова посоветовала Украине сосредоточиться на решении более важных для страны проблем.