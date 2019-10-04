ВСУ дважды за сутки обстреляли позиции ЛНР

Луганск, 4 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в четверг журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно имеющимся данным, за прошедшие сутки киевские военные два раза нарушили режим прекращения военных действий. Уточняется, что ВСУ вели огонь по территории республики из вооружения БМП и гранатометов.

В настоящее время информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт в течение пяти лет пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы.