Восстановление школ в Дейр-эз-Зоре планируют завершить в начале 2020 года

Дамаск, 4 октября. Завершить восстановление школ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на подконтрольных Дамаску территориях планируют к январю 2020 года. Об этом сообщил начальник регионального управления образования Халиль-Джасин Убай.

По его словам, каждые 10 дней в провинции восстанавливают по школе. По мере их открытия разгружают другие образовательные учреждения. По словам Убая, сейчас школьные классы переполнены и детям приходится сидеть по трое за одной партой.

«Мы не намерены останавливать восстановительные работы и планируем решить эту проблему к январю», — сказал Халиль-Джасин Убай, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что до войны в регионе работали почти 1,5 тысячи школ, однако сейчас этот показатель почти в пять раз меньше: в подконтрольных легитимному правительству САР районах открыто 310 школ. В 2019 году за парты сели более 120 тысяч детей. При этом в неподконтрольных Дамаску районах провинции насчитывается всего шесть школ.

Убай добавил, что во всех государственных школах Дейр-эз-Зора на левом берегу Евфрата обучение проходит в формате «год за два», чтобы местные школьники нагнали программу, которую проходят сверстники в других регионах страны. По его словам, этот образовательный формат был разработан министерством образования Сирии совместно с ЮНИСЕФ.

Халиль-Джасин Убай также рассказал, что за последний год в расписание школьных предметов были внесены изменения: например, в некоторых образовательных учреждениях вместо французского языка как основного иностранного стали изучать русский.

Основной особенностью педагогической работы в регионе чиновник назвал привлечение психологов: специалисты сопровождают учебный процесс и работают с детьми, которые пострадали во время боевых действий, лишились близких и испытывали давление со стороны террористов.

«С детьми работают профессиональные психологи, они помогают им адаптироваться», — заверил Убай.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что в Дамасском университете открылась вторая выставка под названием «Россия — новые возможности для высшего образования», созданная в рамках сирийско-российского научного сотрудничества. В выставке принимают участие более 19 крупнейших российских университетов.