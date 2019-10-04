«Роскачество» объяснило разницу между вином и винными напитками

Москва, 4 октября. Эксперты «Роскачества» объяснили, чем отличаются винные напитки от вина. Специалисты призвали потребителей внимательно изучать состав.

Как отметили в «Роскачестве», винные напитки пользуются большой популярностью у россиян. По данным Института маркетинговых исследований GFk, этот вид алкоголя регулярно покупают более трети семей в РФ. За последний год винные напитки в России стали покупать чаще на 9,1%. Как сообщили эксперты, многие потребители стали приобретать данный алкоголь вместо легких вин.

В «Роскачестве» уточнили, что производство винных напитков в нашей стране было узаконено в 2014 году. Именно тогда появился соответствующий ГОСТ 31729-2015 «Напитки винные. Общие технические условия». Согласно стандарту, в винном напитке должно быть не менее 50% виноматериалов. Остальную часть может составлять вода. Также допускается добавление ректификованного этилового спирта, красителей, ароматизаторов и двуокиси углерода, если нужно сделать винный напиток игристым. Как уточнили эксперты, именно за счет добавления воды удается снизить стоимость винного напитка.

По данным специалистов, чаще всего винные напитки без искусственных «пузырьков» разливают в мягкие упаковки. Обычно стоимость такого алкоголя не превышает 100 рублей за литр. В магазинах эти напитки часто стоят на нижних полках. Также к винным напиткам относятся различные «Сангрии», однако здесь информация на упаковке говорит потребителю, что продукт содержит не только вино.

В отличие от подобного алкоголя, газированные винные напитки часто специально маскируют под настоящее шампанское. В качестве примера «Роскачество» приводит марку Bosca Anniversary, которая очень популярна в нашей стране. Многие сайты, рассказывающие об этом напитке, позиционируют его как игристое вино. К тому же, производитель разливает алкоголь в стеклянные бутылки и использует пробки, имитирующие пробки настоящего шампанского. А стоимость этого винного напитка превышает некоторые недорогие виды настоящего игристого вина. При этом в составе Bosca Anniversary столовое белое вино, сахар, лимонная кислота, ароматизаторы натуральные (манго, папайя, яблоко) и двуокись углерода.

В «Роскачестве» подчеркнули, что настоящее вино не содержит воду, ароматизаторы, красители и этиловый спирт. Как отмечают эксперты, если на бутылке значится, что вино защищенного географического указания, то такой напиток сделан из 100% винограда, выращенного в России.

По словам специалистов, винный напиток легко можно приготовить в домашних условиях, взяв недорогое виноградное вино, а также сок, сироп или сифон для газированной воды. Из одной бутылки белого вина с содержанием алкоголя чуть выше 12% получится две с половиной бутылки «напитка» крепостью 5%, пишет KP.RU.

Ранее в «Роскачестве» назвали признаки некачественного вина. Эксперты посоветовали воспользоваться для проверки вин яркой лампой или фонариком смартфона, чтобы выявить наличие недопустимого осадка, сообщает РИАМО.

Как рассказал НСН президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, 99,9% вина, продающегося в магазинах, можно назвать качественными напитками, поскольку весь этот алкоголь соответствует государственным стандартам.