Токио, 4 октября. Правительство Японии намерено вывести переговоры с Россией на новый уровень с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

Он выступил с программной речью на открытии сессии парламента в присутствии депутатов обеих палат. По словам японского премьера, на четырех северных островах Южных Курил Россия и Япония начали осуществлять совместную хозяйственную деятельность. Как объяснил Абэ, третий год подряд японцы имеют возможность посещать там могилы предков, используя для этого самолет. Двусторонние договоренности последовательно претворяются в жизнь.

Абэ заявил о желании вывести переговоры с Россией о мирном договоре на новый уровень. Он подчеркнул, что, разрешив территориальную проблему, Токио и Москва заключат мирный договор.

Напомним, что между СССР и Японией не был подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны, поскольку Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. В 1956 году СССР был готов заключить мирный договор, а после рассмотреть возможность передачи Шикотана и Хабомаи японской стороне, однако Токио не отказался от претензий на все острова, и мирный договор не был заключен.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, а спорные вопросы решить после подписания договора. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о заинтересованности Токио заключить договор с Москвой, сообщает «Газета.ru».

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог между Москвой и Токио по заключению мирного договора будет возможен только после того, как Япония подтвердит суверенитет России над Курильским островами.

Ранее японское правительство выразило протест Москве в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.