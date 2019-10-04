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Младенец-пассажир рейса Грозный — Москва скончался в больнице Волгограда

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Младенец-пассажир рейса Грозный — Москва скончался в больнице Волгограда

Москва, 4 октября. Младенец-пассажир воздушного судна, следовавшего рейсом Грозный — Москва и экстренно севшего в Волгограде, скончался в местном медицинском учреждении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону.

Согласно данным пресс-службы воздушной гавани Волгограда, в четверг рейс авиационного перевозчика Utair Грозный — Москва экстренно приземлился в Волгограде в 16.45 по местному времени (15.45 по московскому времени) по причине плохого самочувствия двухмесячного ребенка, младенец с мамой был передан медицинской службе.

«Двухмесячный ребенок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где была установлена биологическая смерть», — передает РИА Новости слова представителя пресс-службы СК.

Согласно предварительным данным следствия, у ребенка было врожденное заболевание. 

Другие подробности трагедии в настоящее время не приводятся.

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Источник: РИА Новости
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